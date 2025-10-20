Российские военные прорвали линию обороны ВСУ у Новопавловки

Российские военные прорвали многоуровневую линию обороны украинской армии на Красноармейском направлении, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Бои идут в районе Новопавловки, тяжелые столкновения в Красноармейске. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По информации Пушилина, российские подразделения двигаются вдоль линии железнодорожного узла. Глава региона уточнил, что войска также закрепились в Ямполе, но ВСУ цепляются за населенный пункт, поскольку после его освобождения им будут перекрыты все пути снабжения.

Минобороны ранее объявило об освобождении Новопавловки 15 октября. Поселок стал ключевой точкой обороны противника между Красноармейском и Димитровом. В министерстве уточнили, что это создало предпосылки для изоляции городов.

Ранее российские военные уничтожили до семи укрепленных позиций ВСУ благодаря данным с вражеского телефона. Стрелок группировки войск «Южная» с позывным Мгновенный рассказал журналистам, что смартфон был обнаружен после нейтрализации противника. На устройстве было множество отмеченных точек с месторасположением укреплений противника.