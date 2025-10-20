Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Россию ночью

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью, по одному БПЛА сбили над Липецкой и Ульяновской областями.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Накануне утром ведомство сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 45 украинских беспилотников над регионами России. Атаки велись в период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября по московскому времени. В частности, 12 беспилотников было ликвидировано над Самарской областью, 11 — над Саратовской областью.

Ранее сообщалось, что 18 октября в период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 дронов ВСУ. Все беспилотники были самолетного типа. Атакам противника подверглись шесть регионов страны. Наибольшее количество беспилотников (семь) было сбито над территорией Курской области. Над Ростовской областью уничтожили четыре дрона.