Губернатор привел подробности удара ВСУ по российскому региону Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку Вооруженных сил Украины на Ростовскую область, никто не пострадал, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, БПЛА ликвидировали в Чертковском районе.

Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — отметил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью, по одному БПЛА сбили над Липецкой и Ульяновской областями.

До этого, 17 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о массированной атаке Вооруженных сил Украины с применением примерно 120 беспилотников. По данным главы региона, в результате этих ударов погибли два человека и еще восемь получили ранения разной степени тяжести.