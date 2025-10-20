Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 октября 2025 в 08:27

Губернатор привел подробности удара ВСУ по российскому региону

Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО отразили атаку Вооруженных сил Украины на Ростовскую область, никто не пострадал, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, БПЛА ликвидировали в Чертковском районе.

Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — отметил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью, по одному БПЛА сбили над Липецкой и Ульяновской областями.

До этого, 17 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о массированной атаке Вооруженных сил Украины с применением примерно 120 беспилотников. По данным главы региона, в результате этих ударов погибли два человека и еще восемь получили ранения разной степени тяжести.

