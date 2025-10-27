ПВО за три часа сбила почти 30 дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны за три часа сбили 23 украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было ликвидировано над территорией Брянской области.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Брянской области, 4 БПЛА — над территорией Тульской области, 3 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА — над территорией Орловской области, — сказано в сообщении.

Ранее, днем 26 октября, силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА: 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно. Утром 26 октября 18 дронов перехватили над Белгородской и Брянской областями.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом жилой многоквартирный дом в Донецке в ДНР. Сила взрыва и последующее возгорание нанесли значительные повреждения строению. Началась эвакуация жителей. О пострадавших от атаки противника пока не сообщалось.