Военным в России хотят дать новые возможности для улучшения жилья Правительство внесло в Госдуму законопроект о бесплатном жилье для военных

Правительство России направило в Госдуму законопроект, уточняющий механизм предоставления бесплатного жилья военным, сообщили на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Законопроект предполагает однократное получение жилой площади либо средств на ее приобретение.

Установление единого подхода к определению критерия нуждаемости исходя из учетной нормы в размере 15 кв. м позволит обеспечить равные возможности при реализации прав военнослужащих на жилищное обеспечение вне зависимости от места постановки на учет нуждающихся, — сказано в публикации.

Ранее в Госдуму был внесен законодательный проект, разрешающий привлекать резервистов к специальным сборам для охраны стратегически важных объектов: энергетических и транспортных. В Генштабе отметили, что данные меры не связаны с мобилизацией и затронут наиболее подготовленных военнообязанных.

До этого стало известно, что депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года. При этом фактическая отправка призывников в воинские части будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, Госдума приняла закон, освобождающий родственников участников СВО от уплаты госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.