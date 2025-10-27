Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:45

Вице-губернатор Подмосковья рассказал о ремонте подъездов в регионе

Вице-губернатор Подмосковья Мурашов: 1,8 тысячи подъездов улучшат в 2025 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области до конца 2025 года отремонтируют 1,8 тыс. подъездов, пишет 360.ru со ссылкой на вице-губернатора Подмосковья Владислава Мурашова. По его словам, работы затронут почти 400 жилых домов и 289 тысяч человек.

В 70% из зданий уже завершился ремонт, уточнил Мурашов. Он добавил, что лидерами среди округов стали Орехово-Зуево, Талдом, Можайск и Мытищи. Работы, которые проводят в этом году, не требуют вовлечения Фонда капитального ремонта.

По плану специалисты восстанавливают входную группу, стены, потолки, полы, почтовые ящики, освещение и окна. Подобный ремонт выполняют в среднем раз в пять лет, подытожил Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области в 2025 году отремонтируют свыше 3 тыс. многоквартирных домов. По его словам, обновление жилищного фонда — одно из приоритетных направлений властей региона.

