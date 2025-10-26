Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 14:46

Оливье больше не делаю. Нашла рецепт лучше — сочный и вкусный салат «Крабовая слойка». 4 ингредиента, а такая вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется приготовить что-то особенное, но времени совсем нет, этот салат становится настоящим спасением. Всего четыре доступных ингредиента, минимум усилий — и перед вами изысканное блюдо с нежным вкусом и красивой подачей. Секрет успеха в идеальном сочетании текстур: хрустящие сухарики, сочные крабовые палочки, нежный сыр и легкая майонезная пропитка создают гармоничный ансамбль. Такой салат не стыдно подать к праздничному столу, он же станет и прекрасным ужином после тяжелого дня. Проверено — гости всегда просят рецепт!

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, 1 упаковка хрустящих сухариков со вкусом краба или чеснока, 150 г майонеза. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. Сыр натрите на средней терке. Слои выкладывайте в такой последовательности: крабовые палочки — легкая промазка майонезом, сыр — майонезная сетка, сухарики. Не перемешивайте! Оставьте салат на 20–30 минут при комнатной температуре — за это время сухарики слегка пропитаются соусом, но сохранят приятную хрусткость. Для праздничной подачи можно оформить салат в виде аккуратной горки или использовать кулинарное кольцо.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

