Крабовый салат в половинках авокадо — вкусный рецепт с красивым оформлением. Готовим к Новому году и любым праздникам. Для новогоднего стола хочется чего-то яркого, вкусного и необычного. Этот крабовый салат в половинках авокадо станет настоящей звездой фуршета и порадует гостей своей красотой и свежим вкусом.

Для приготовления понадобится: крабовые палочки — 200 г, 2 спелых авокадо, варёные яйца — 2 шт., печень трески — 50 г, красный лук — ½ шт., майонез — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Яйца отварите вкрутую и остудите. Крабовые палочки, печень трески и яйца нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко порубите. В миске аккуратно смешайте все ингредиенты с майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и ложкой аккуратно выньте часть мякоти, чтобы получились небольшие чашечки. Наполните каждую половинку подготовленным салатом, слегка прижимая ложкой. Подавайте сразу, при желании украсьте зеленью или долькой лимона для свежести.

