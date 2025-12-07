ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 13:30

Крабовый салат в половинках авокадо — вкусный рецепт с красивым оформлением. Готовим к Новому году и любым праздникам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Крабовый салат в половинках авокадо — вкусный рецепт с красивым оформлением. Готовим к Новому году и любым праздникам. Для новогоднего стола хочется чего-то яркого, вкусного и необычного. Этот крабовый салат в половинках авокадо станет настоящей звездой фуршета и порадует гостей своей красотой и свежим вкусом.

Для приготовления понадобится: крабовые палочки — 200 г, 2 спелых авокадо, варёные яйца — 2 шт., печень трески — 50 г, красный лук — ½ шт., майонез — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Яйца отварите вкрутую и остудите. Крабовые палочки, печень трески и яйца нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко порубите. В миске аккуратно смешайте все ингредиенты с майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и ложкой аккуратно выньте часть мякоти, чтобы получились небольшие чашечки. Наполните каждую половинку подготовленным салатом, слегка прижимая ложкой. Подавайте сразу, при желании украсьте зеленью или долькой лимона для свежести.

Ранее мы готовили топовые начинки для тарталеток. Ассорти вкусняшек на Новый год — все просто и быстро.

