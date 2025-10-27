Риелтор раскрыл, кому из россиян грозит НДФЛ при продаже недвижимости Риелтор Сырцов: продажа жилья из-за развода грозит НДФЛ по новым правилам

Многие россияне зачастую вынуждены продавать недвижимость до истечения минимального срока владения, необходимого для освобождения от налогов, заявил в беседе с «Газетой.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, причинами могут быть в том числе трудности с выплатой ипотеки, рождение детей, развод или смена места жительства. В подобных ситуациях возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц, уточнил эксперт.

В этих случаях новая норма ударит болезненнее — срока ждать сложно, а налог платить не хочется. Дарение теперь не спасает: при любом переоформлении льготный срок обнуляется, — объяснил риелтор.

Он отметил, что из-за новых поправок к Налоговому кодексу объекты в собственности дольше пяти лет станут более привлекательными для покупателей недвижимости. Обязанность платить НДФЛ обычно не меняет решения о продаже, однако повышение ставки может изменить ситуацию, резюмировал Сырцов.

