Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 12:31

Бывший главврач рязанской клиники насобирал взяток на 17 млн рублей

В Рязани экс-главврачу дали 14 лет за взятки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывший главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области получил 14 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Суд признал его виновным в получении взяток на общую сумму, превышающую 17 млн рублей.

Советский районный суд Рязани приговорил бывшего главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» к 14 годам лишения свободы <...>. В счет конфискации взыскана денежная сумма, эквивалентная общей сумме денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что суд полностью поддержал позицию государственного обвинения. В итоге, бывшему руководителю назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 20 млн рублей. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с государственными и муниципальными закупками, сроком на два года.

Ранее СК России приступил к расследованию случаев получения взяток в центральном аппарате ФСИН в Москве. Под подозрение пал житель Дмитрова Павел Пудин, которого арестовали в рамках уголовного дела на два месяца. Фигурант отрицает свою причастность к преступлению.

Рязанская область
приговоры
взятки
колонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР оценили число мирных жителей в Красноармейске
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ
Политолог оценил шансы Трампа на судебное разбирательство с Обамой
«Победа будет за нами»: посол Венесуэлы об угрозе военного вторжения
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.