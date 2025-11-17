Бывший главврач рязанской клиники насобирал взяток на 17 млн рублей В Рязани экс-главврачу дали 14 лет за взятки

Бывший главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области получил 14 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Суд признал его виновным в получении взяток на общую сумму, превышающую 17 млн рублей.

Советский районный суд Рязани приговорил бывшего главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» к 14 годам лишения свободы <...>. В счет конфискации взыскана денежная сумма, эквивалентная общей сумме денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что суд полностью поддержал позицию государственного обвинения. В итоге, бывшему руководителю назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 20 млн рублей. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с государственными и муниципальными закупками, сроком на два года.

