14 ноября 2025 в 07:16

Россияне посчитали нотариуса бесполезным при отмене сделки с жильем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Среди жителей России больше половины (59%) уверены, что нотариус не вернет им стоимость квартиры после проведения сделки купли-продажи, если в суде ее признают недействительной, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Он проводился с 5 по 6 ноября, участие в исследовании приняли 1,6 тыс. человек.

Как показал опрос, 34% россиян уверены, что нотариус точно не вернет деньги при отмене сделки судом. Еще четверть респондентов (25%) считают, что специалист скорее не вернет средства, чем выиграет дело. Только 18% опрошенных верят в помощь нотариуса.

При этом среди граждан, которые прибегали к услугам нотариуса, сразу 77% посчитали привлечение специалиста к ответственности за оспоренную сделку сложным. Только 7% таких россиян ответили, что это скорее легко, и 2%, что определенно легко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал защитить рынок вторичной недвижимости от новой мошеннической схемы. По его словам, злоумышленники все чаще признают совершенные сделки с квартирами недействительными, прикрываясь фиктивной недееспособностью.

ВЦИОМ
опросы
россияне
суды
сделки
недвижимость
жилье
квартиры
нотариусы
