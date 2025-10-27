Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 20:27

В Венгрии сообщили, кто мешает урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД Сийярто: лидеры ЕС мешают урегулированию конфликта на Украине

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Владислав Шатило/РБК/News.ru

Лидеры ЕС мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, переданным ТАСС, в Брюсселе намерены вливать в Киев миллиарды евро ради продолжения военных действий.

Лидеры Евросоюза и многие ведущие политики Западной Европы не поощряют, а подрывают мирные усилия. Частью этой европейской стратегии, направленной на продолжение войны, является вливание денег в Украину. В прошлый понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам были названы тревожные числа. Для вооружения и сохранения на плаву украинской армии потребуется €60 млрд (819 млрд рублей — NEWS.ru), — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об одержимости европейских элит военным противостоянием и их стремлении блокировать любые инициативы, направленные на установление мира на Украине. По его словам, Европа пребывает под влиянием военной психологии, что и объясняет ее противодействие началу мирного диалога.

Венгрия
Евросоюз
Украина
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10 рецептов простых и вкусных пирогов к чаю для всей семьи
Стало известно, сколько россиян не могут купить еду
Что подарить парню на 3 месяца отношений: как рассказать о любви без слов
Тайный рецепт освежающего супа: почему в Турции его подают утром
Пальчики оближешь! Баклажаны по-восточному с тающим медовым соусом
В Венгрии сообщили, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
«Жужжалка» вышла в эфир с двумя новыми словами
Минздрав заявил о трансформации системы неотложной помощи
Печем диетический яблочный пирог «Три стакана» без манки: любимое угощение
Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
В Петербурге горит здание Лениздата
Готовим ягодный пирог с орехами на основе шарлотки
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Пирог Анке — лимонный тарт по рецепту Софьи Толстой
Мужчину оштрафовали за колпачки на дисках с символикой АУЕ
Ленивый «Наполеон» — как полакомиться тортом и не стоять у плиты
Поедавший мороженное кот разрушил брак дальнобойщика
Рецепт манника с маком: готовим вкусный пирог к чаю
Готовим манник с изюмом для большой семьи
Атака на Москву, повышение пенсий, «Буревестник» для возмездия: что дальше
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.