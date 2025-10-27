В Венгрии сообщили, кто мешает урегулированию конфликта на Украине Глава МИД Сийярто: лидеры ЕС мешают урегулированию конфликта на Украине

Лидеры ЕС мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, переданным ТАСС, в Брюсселе намерены вливать в Киев миллиарды евро ради продолжения военных действий.

Лидеры Евросоюза и многие ведущие политики Западной Европы не поощряют, а подрывают мирные усилия. Частью этой европейской стратегии, направленной на продолжение войны, является вливание денег в Украину. В прошлый понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам были названы тревожные числа. Для вооружения и сохранения на плаву украинской армии потребуется €60 млрд (819 млрд рублей — NEWS.ru), — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об одержимости европейских элит военным противостоянием и их стремлении блокировать любые инициативы, направленные на установление мира на Украине. По его словам, Европа пребывает под влиянием военной психологии, что и объясняет ее противодействие началу мирного диалога.