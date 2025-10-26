Перечислены категории россиян, которым положена субсидия на покупку жилья

Государство помогает россиянам приобрести собственное жилье, предоставляя существенные денежные субсидии, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Однако право на такую выплату имеют далеко не все граждане.

Важно знать, что воспользоваться правом на субсидию можно только один раз в жизни, — подчеркнул депутат.

Претенденты на выплату должны относиться к льготной категории и быть официально признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий. Рассчитывать на субсидию могут семейные пары в возрасте до 35 лет, многодетные семьи, военные при определенной выслуге лет и члены семей погибших военнослужащих, бюджетники и госслужащие, участники земских программ, дети-сироты, вынужденные переселенцы, ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, а также граждане, признанные малоимущими и нуждающимися в жилье. Размер выплаты может достигать 70% и более от стоимости жилья и рассчитывается индивидуально.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал понизить ставку по ипотеке до 2% для семей с тремя и более детьми. Также он предложил установить ставку в размере 4% для родителей двоих детей. По его словам, фракция также предлагала обнулить ставку для многодетных молодых семей, где возраст родителей составляет менее 25 лет.