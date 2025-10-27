Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Предлагаем приготовить вкусный и необычный десерт к чаепитию — лимонник. Рецепт очень легкий, а сделать тесто — дело 15 минут.

Ингредиенты:

сахар — 1 ст.;

сливочное масло 82,5% — 100 г;

мука — 1 ст.;

куриные яйца — 3 шт.;

сода — ½ ч. л.;

лимон средний — 1 шт.;

сахарная пудра — по вкусу.

Куриные яйца в миске взбить венчиком или миксером, добавить сахар, еще раз взбить. Затем всыпать соду и просеянную муку, еще раз тщательно перемешать. После этого влить жидкое сливочное масло. На мелкой терке натереть цедру лимона. Лимонную мякоть перемолоть блендером, все вместе вмешать в тесто. Форму для выпечки смазать сливочным или растительным маслом и заполнить тестом. Лимонник ставят в разогретую духовку и пекут на среднем огне 45–60 минут. Лимонник можно есть как в теплом, так и в холодном виде. Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой.

Ранее мы рассказали, что делать, если затопили соседи.