Почему замороженный лимон — секретный суперфрукт для кухни

Мало кто знает, что целый замороженный лимон может быть гораздо полезнее свежего. Этот простой способ хранения открывает новые возможности для приготовления блюд и напитков.

При заморозке структура лимона меняется: вода внутри клеток превращается в лед и разрушает стенки при разморозке. Благодаря этому кожура и мякоть становятся мягкими и легко измельчаются. Можно натирать цедру прямо с замороженного лимона, не тратя время на разморозку.

Мякоть вместе с кожурой легко превращаются в пюре, сохраняя все полезные вещества, включая витамины и эфирные масла. Цедра становится ароматнее и мельче, что делает её удобной для добавления в тесто, соусы и напитки.

Перемолотый в блендере замороженный лимон превращается в концентрированную витаминную пасту, которую можно добавлять в воду, смузи, йогурты и маринады. Такой продукт сохраняет витамин С и полезные компоненты лучше, чем при длительном хранении в холодильнике.

Целые замороженные лимоны занимают минимум места и хранятся в морозильной камере долго, оставаясь свежими. Используйте нужное количество лимона по мере необходимости, а остальные храните в идеальном состоянии.

Терка легко справляется с твердым лимоном без предварительного размораживания, что экономит время и сокращает пищевые отходы.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.