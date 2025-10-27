Пирог Анке — лимонный тарт по рецепту Софьи Толстой

Лимонный тарт, известный также как пирог Анке, обрел популярность в России в конце XIX века, во многом благодаря супруге Льва Толстого. Софья Андреевна готовила этот пирог, вдохновившись рецептом, который передал её матери Николай Анке — семейный доктор, лечивший их в детстве. Теперь мы можем повторить знаменитый пирог на своей кухне.

Ингредиенты

Тесто:

Мука — 390 г;

Сахар — 100 г;

Охлажденное сливочное масло — 200 г;

Холодные желтки — 3 шт;

Холодная вода — 1 рюмка.

Начинка:

Сливочное масло — 100 г;

Лимоны — 3 шт;

Сахар — 200 г;

Яйца — 2 шт.

Способ приготовления

Готовим песочное тесто — смешиваем масло с сахаром. После добавляем три желтка. Тщательно перемешав смесь, вливаем холодную воду и замешиваем тесто. Готовое тесто убираем в холодильник на час. Для начинки смешиваем масло с двумя яйцами. Важно, чтобы ингредиенты были комнатной температуры. Затем добавляем сахар, цедру двух лимонов и выжатый сок из трех лимонов. На среднем огне загущаем смесь до консистенции меда. Тесто делим на две части и тонко раскатываем. Выкладываем первый слой теста в форму для запекания. Сверху накрываем его пергаментом и высыпаем на него груз. В качестве груза можно использовать горох или фасоль. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем 25 минут. Убираем пергамент и груз. Заливаем тесто половиной лимонной смеси, а сверху накрываем оставшимся листом теста. Важно, чтобы оно не выходило за края формы. Выливаем вторую часть лимонной смеси. Выпекаем ещё 30 минут. Если тесто начнёт подгорать, накройте пирог фольгой.

В имении Толстых любили полакомиться необычными сладостями, приготовленными из фруктов, выращенных в местных теплицах. Рекомендуем вам попробовать еще одно семейное блюдо классика — варенье из персиков.