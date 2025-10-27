Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:08

Пирог Анке — лимонный тарт по рецепту Софьи Толстой

Лимонный тарт Лимонный тарт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лимонный тарт, известный также как пирог Анке, обрел популярность в России в конце XIX века, во многом благодаря супруге Льва Толстого. Софья Андреевна готовила этот пирог, вдохновившись рецептом, который передал её матери Николай Анке — семейный доктор, лечивший их в детстве. Теперь мы можем повторить знаменитый пирог на своей кухне.

Ингредиенты

Тесто:

  • Мука — 390 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Охлажденное сливочное масло — 200 г;
  • Холодные желтки — 3 шт;
  • Холодная вода — 1 рюмка.

Начинка:

  • Сливочное масло — 100 г;
  • Лимоны — 3 шт;
  • Сахар — 200 г;
  • Яйца — 2 шт.

Способ приготовления

  1. Готовим песочное тесто — смешиваем масло с сахаром. После добавляем три желтка. Тщательно перемешав смесь, вливаем холодную воду и замешиваем тесто.
  2. Готовое тесто убираем в холодильник на час.
  3. Для начинки смешиваем масло с двумя яйцами. Важно, чтобы ингредиенты были комнатной температуры. Затем добавляем сахар, цедру двух лимонов и выжатый сок из трех лимонов.
  4. На среднем огне загущаем смесь до консистенции меда.
  5. Тесто делим на две части и тонко раскатываем.
  6. Выкладываем первый слой теста в форму для запекания. Сверху накрываем его пергаментом и высыпаем на него груз. В качестве груза можно использовать горох или фасоль. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем 25 минут.
  7. Убираем пергамент и груз. Заливаем тесто половиной лимонной смеси, а сверху накрываем оставшимся листом теста. Важно, чтобы оно не выходило за края формы. Выливаем вторую часть лимонной смеси. Выпекаем ещё 30 минут. Если тесто начнёт подгорать, накройте пирог фольгой.

В имении Толстых любили полакомиться необычными сладостями, приготовленными из фруктов, выращенных в местных теплицах. Рекомендуем вам попробовать еще одно семейное блюдо классика — варенье из персиков.

