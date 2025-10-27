Поедавший мороженное кот разрушил брак дальнобойщика

Дальнобойщик по имени Кирилл развелся с супругой после исчезновения его кота Бусика, который сбежал из грузовика два года назад во время рейса в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина отказался прекратить поиски питомца, что привело к семейному конфликту и окончательному разрыву отношений.

Однако после долгих поисков на том же самом АПП, где произошла потеря, кот был обнаружен за поеданием мороженного живым и здоровым, говорится в сообщении. Как выяснилось, все это время пограничники опекали Бусика, который оставался вблизи места своей пропажи.

Ранее семейный юрист Илья Титов выступил против идеи введения штрафных санкций при расторжении брака, указав, что данный шаг часто представляет собой взаимное решение сторон. По его мнению, существенное увеличение государственной пошлины создаст дополнительные барьеры для пар, принявших решение о прекращении супружеских отношений.

Кроме того, депутат Госдумы Борис Чернышов предложил возвращать супругам, отказавшимся от расторжения брака, государственную пошлину в сумме 10 тыс. рублей. По его словам, в настоящий момент эти средства не подлежат возврату даже в ситуациях, когда пара принимает решение сохранить семью.