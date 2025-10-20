Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:38

Юрист высказался о штрафах за развод

Юрист Титов призвал не пугать штрафами за развод

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пугать супругов штрафами при разводе не стоит, поскольку расторжение брака очень часто является обоюдным решением, заявил семейный юрист Илья Титов. По его словам, переданным НСН, крупные госпошлины лишь помешают развестись несчастным в браке супругам.

Если мы хотим сократить количество разводов, тогда надо менять подход к семье и меры социальной поддержки, направлять дополнительные средства на создание условий для того, чтобы молодежь создавала здоровые и зрелые семьи, а не пугать штрафами, — сказал Титов.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко заявил, что депутаты Госдумы доработают законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур. По словам парламентария, семейные психологи помогают парам разобраться в отношениях, обидах и претензиях и «обрести гармонию и согласие, сохраняя ячейку общества».

