Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 12:57

В Госдуме предложили поощрять супругов, отказавшихся от развода

Депутат Чернышов призвал возвращать пошлину при отказе супругов от развода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Супругам, которые отказались разводиться, следует возвращать госпошлину в размере 10 тысяч рублей, считает депутат Госдумы Борис Чернышов. По его словам, которые передает LIFE.ru, сейчас эти средства не возвращаются даже в случае примирения.

Следующим шагом, в случае их примирения, было бы возвращение этой госпошлины. Так сказать, такой примирительный кэшбэк, — отметил парламентарий.

По словам парламентария, самое главное — это сохранение семьи. Он уверен, что «примирительный кэшбек» станет дополнительной поддержкой для супругов.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко заявил, что депутаты Госдумы доработают законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур. По словам парламентария, семейные психологи помогают парам разобраться в отношениях, обидах и претензиях и «обрести гармонию и согласие, сохраняя ячейку общества».

Госдума
депутаты
Россия
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия раскрыла меры защиты депортированных из Латвии граждан
Минобороны сообщило о новых успехах армии после освобождения Приволья
«Население не жалко»: стало известно, на какие провокации способны ВСУ
В России жестко высказались о действиях Латвии против русскоязычных граждан
«Благоприятные результаты»: Су-30 проявили себя на учениях Индии и Британии
Взрывы в Крыму, гибель москвича, смерть военкора: ВСУ атакуют РФ 17 октября
Родителям раскрыли важность школьных каникул
Госпитализация, «роман» с Гордоном, суды с Аршавиным: как живет Барановская
Допрос убившего бойца СВО из ревности россиянина попал на видео
Булыкин заявил, что травма Акинфеева не станет проблемой для ЦСКА
У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой
Уфолог провел параллель между пропажей Усольцевых и Норфолкским полком
В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для поездки Путина в Венгрию
Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле
Песков подтвердил открытость России к мирному урегулированию на Украине
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Мать рассказал о страданиях сына после отравления набором «Юный химик»
Раскрыто, почему встреча Путина и Трампа станет костью в горле Зеленского
Европу уличили в связанных с Украиной милитаристских амбициях
«Предельно ясно»: Песков о теме Tomahawk в диалоге Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.