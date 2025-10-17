В Госдуме предложили поощрять супругов, отказавшихся от развода Депутат Чернышов призвал возвращать пошлину при отказе супругов от развода

Супругам, которые отказались разводиться, следует возвращать госпошлину в размере 10 тысяч рублей, считает депутат Госдумы Борис Чернышов. По его словам, которые передает LIFE.ru, сейчас эти средства не возвращаются даже в случае примирения.

Следующим шагом, в случае их примирения, было бы возвращение этой госпошлины. Так сказать, такой примирительный кэшбэк, — отметил парламентарий.

По словам парламентария, самое главное — это сохранение семьи. Он уверен, что «примирительный кэшбек» станет дополнительной поддержкой для супругов.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко заявил, что депутаты Госдумы доработают законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур. По словам парламентария, семейные психологи помогают парам разобраться в отношениях, обидах и претензиях и «обрести гармонию и согласие, сохраняя ячейку общества».