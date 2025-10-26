Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 17:43

В российской школе учитель умер прямо на уроке

В Подмосковье учитель скончался во время урока от инсульта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школе № 20 на улице Ватутина в Подольске во время урока физики скончался учитель, передает Telegram-канал SHOT. 44-летний педагог Владимир М. внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание.

По информации канала, на место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи, однако, несмотря на все усилия, спасти жизнь педагога не удалось. Причиной смерти, по предварительным данным, стал инсульт. Педагог имел более чем 23 года стажа в образовательной деятельности.

Ранее в Казани в одном из отелей обнаружено тело 58-летней учительницы из Волгограда. Женщина приехала в город, чтобы встретиться с сыном, участвовавшим в соревнованиях, и отметить свой день рождения. Знакомая обнаружила ее в номере без признаков жизни. По предварительным данным, женщина не успела позвать на помощь.

До этого в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете в Челябинске скончался кандидат исторических наук, доцент Сергей Маркович Горшков. Во время лекции преподаватель почувствовал себя плохо, потерял сознание. Студенты сразу же вызвали скорую помощь, но медики 15 минут пытались реанимировать преподавателя, но их усилия не увенчались успехом.

Подмосковье
смерти
учителя
происшествия
