24 октября 2025 в 18:52

Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции

В Челябинске во время лекции умер доцент гуманитарно-педагогического вуза

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете Челябинска умер кандидат исторических наук, доцент Сергей Маркович Горшков, сообщает «MK в Челябинске». По его информации, преподаватель почувствовал себя плохо во время лекции.

Газета отмечает, что Горшков потерял сознание прямо на глазах у студентов. Они сразу же вызвали бригаду скорой помощи. В материале говорится, что медики в течение 15 минут пытались откачать преподавателя, но все попытки оказались тщетны.

Пресс-служба университета подтвердила, что доцент скоропостижно скончался, причины и обстоятельства его смерти не уточняются. В некрологе говорится, что преподавателю было 60 лет. Он начал работать в университете еще в 1987 году на кафедре всеобщей истории. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Ранее в Москве на 67-м году жизни скончался режиссер, актер и продюсер Анатолий Паников. Прощание прошло 19 октября в Тюмени. Паников известен ролями в сериалах «След», «Глухарь» и «Час Волкова».

