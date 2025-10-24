Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете Челябинска умер кандидат исторических наук, доцент Сергей Маркович Горшков, сообщает «MK в Челябинске». По его информации, преподаватель почувствовал себя плохо во время лекции.

Газета отмечает, что Горшков потерял сознание прямо на глазах у студентов. Они сразу же вызвали бригаду скорой помощи. В материале говорится, что медики в течение 15 минут пытались откачать преподавателя, но все попытки оказались тщетны.

Пресс-служба университета подтвердила, что доцент скоропостижно скончался, причины и обстоятельства его смерти не уточняются. В некрологе говорится, что преподавателю было 60 лет. Он начал работать в университете еще в 1987 году на кафедре всеобщей истории. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

