Скончался актер из «Следа» и «Глухаря»

В Москве на 67-м году жизни скончался режиссер, актер и продюсер Анатолий Паников, сообщает портал «Вслух.ru». Прощание с артистом состоялось 19 октября в Тюмени. Он известен ролями в сериалах «След», «Глухарь» и «Час Волкова».

Выпускник Школы-студии МХАТ, Паников учился на одном курсе с будущими известными актерами Александром Балуевым и Сергеем Гармашем. Паников работал режиссером, художником-постановщиком и директором в театрах Москвы, Ленинграда и Йошкар-Олы. В кинематограф он пришел в 1985 году.

Ранее ушел из жизни российский актер Иван Безбородов, он не дожил несколько дней до своего 40-летия. Выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства с 2007 года состоял в труппе Малого драматического театра и успел сняться почти в 20 фильмах и сериалах, включая «Морские дьяволы» и «Улицы разбитых фонарей».

До этого в Лос-Анджелесе на 99-м году жизни скончался американский актер Эд Уильямс, известный по роли лаборанта во франшизе «Голый пистолет». Он был одним из двух актеров, появившихся во всех проектах франшизы — от сериала «Полицейский отряд!» до трех полнометражных фильмов.