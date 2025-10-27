Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 20:33

Стало известно, сколько россиян не могут купить еду

Gallup: 31% россиян в 2025 году не хватает денег на продукты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти треть граждан России (31%) в 2025 году сообщает о нехватке финансовых средств для приобретения продуктов питания, что показало исследование международной аналитической службы Gallup. Данный показатель превышает значения 2022 и 2024 годов, однако оказался ниже уровня 2023 года, когда подобные трудности испытывали 34% респондентов.

Согласно представленным данным, 10 лет назад, после введения западных ограничительных мер, лишь 17% опрошенных заявляли о подобных проблемах. Наибольшее значение в 40% было зафиксировано в 2020 году на пике пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что около 69% граждан России готовы сокращать личные расходы и ограничивать собственные потребности в интересах государственной безопасности. Анализ продемонстрировал, что семь из 10 респондентов испытывают персональную ответственность за судьбу страны и одобряют концепцию добровольного самоограничения. При этом 45% опрошенных полностью разделяют данную позицию, а еще 24% в большей степени склоняются к ее поддержке.

россияне
еда
деньги
покупки
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Развод с Рудневой, проблемы с весом, дочь: куда пропал актер Павел Сердюк
Захарова раскрыла главный секрет успеха объединения БРИКС
«Просто онемела в тот момент»: Поргина о пророчестве Высоцкого и инсульте
В Британии потребовали запретить два популярных в этой стране продукта
На Украине оказался поврежден важный объект энергетики
Мужчина три дня не расставался с найденным кладом
Госпитализация, болезнь дочери, слова о патриотизме: как живет актер Збруев
«Зона убийства»: на Западе заметили смену характера боевых действий в ДНР
Блогерша сожгла паспорт на камеру и получила реальный срок
Как запоминать информацию быстрее: эффективные методы мнемоники
Россиян предупредили, какими номерами пользуются телефонные мошенники
Глава «Ленкома» раскрыл главный страх Караченцова
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Квашеная капуста с клюквой на зиму: полезная и вкусная закуска
Квашеная капуста по-грузински: кавказский рецепт на зиму
Необычный рецепт квашеной капусты с яблоками и клюквой
Квашеная капуста по-сибирски — старинный рецепт с тмином и морковью
Поэтапный рецепт квашеной капусты с лучком — сочно и вкусно
Домашний клюквенный морс: рецепт — спасение от простуды
В Венгрии пообещали не допустить вступления Украины в одну организацию
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.