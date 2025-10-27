Стало известно, сколько россиян не могут купить еду Gallup: 31% россиян в 2025 году не хватает денег на продукты

Почти треть граждан России (31%) в 2025 году сообщает о нехватке финансовых средств для приобретения продуктов питания, что показало исследование международной аналитической службы Gallup. Данный показатель превышает значения 2022 и 2024 годов, однако оказался ниже уровня 2023 года, когда подобные трудности испытывали 34% респондентов.

Согласно представленным данным, 10 лет назад, после введения западных ограничительных мер, лишь 17% опрошенных заявляли о подобных проблемах. Наибольшее значение в 40% было зафиксировано в 2020 году на пике пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что около 69% граждан России готовы сокращать личные расходы и ограничивать собственные потребности в интересах государственной безопасности. Анализ продемонстрировал, что семь из 10 респондентов испытывают персональную ответственность за судьбу страны и одобряют концепцию добровольного самоограничения. При этом 45% опрошенных полностью разделяют данную позицию, а еще 24% в большей степени склоняются к ее поддержке.