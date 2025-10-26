В России назвали самого упоминаемого отечественного ученого Менделеев стал самым упоминаемым в России ученым, по данным ВЦИОМ

Результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ и российского общества «Знание» показали, что химик Дмитрий Менделеев стал самым упоминаемым ученым среди жителей страны. Также респонденты часто называли имена Михаила Ломоносова и Сергея Королева, передает РИА Новости.

Менделеев (36%), Ломоносов (30%) и Королев (14%) стали самыми упоминаемыми учеными среди россиян. Современных российских ученых россияне знают хуже — наиболее популярным российским ученым из ныне живущих стал [математик Григорий] Перельман, — уточнили в аналитическом центре.

Также опрос показал, что две трети россиян в возрасте от 18 лет хотят, чтобы их дети или внуки занимались наукой. Отмечается, что исследование проводилось среди 3,6 тыс. россиян в возрасте от 14 лет из 80 регионов страны.

Ранее участвовавшие во всероссийском конкурсе «Знание.Лектор» историки назвали императора Петра I и президента РФ Владимира Путина самыми значимыми личностями в истории России. Согласно опросу, мужчины чаще выбирали Петра I, тогда как женщины склонялись к выбору Путина.