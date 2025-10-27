Захарова раскрыла главный секрет успеха объединения БРИКС

БРИКС работает над позитивными изменениями в мире, делая это спокойно и мирно, не бросая вызов другим странам, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что резкие реакции Европы и США на объединение вполне объяснимы — потому что в мире происходят необратимые и глубокие перемены.

В то же время важно понимать, что БРИКС не бросает никому вызов. Объединение продвигает позитивную, неконфронтационную повестку дня в мировых делах, предлагает такую модель международного сотрудничества, в которой решения принимаются на основе суверенного равенства, взаимного учета и баланса интересов. <...> БРИКС спокойно и последовательно работает в этом направлении, невзирая на сиюминутную политическую конъюнктуру, — сказано в сообщении.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада своими санкциями планировали «порвать» Россию, однако в результате «порвались» сами. Она отметила, что масштабные ограничения, направленные на финансовую и технологическую изоляцию России, а также на подрыв ее экономического развития, не достигли поставленных целей.