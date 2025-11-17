В МИД России оценили готовность политсил Конго к миру Захарова: РФ приветствует готовность сторон конфликта в ДРК к мирным переговорам

Российская Федерация положительно оценивает намерение правительства Демократической Республики Конго и повстанческой коалиции «Альянс реки Конго»/«Движение 23 марта» продолжить мирный процесс, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что 15 ноября конфликтующие стороны подписали рамочное мирное соглашение, передает пресс-служба ведомства.

Этот документ идет в русле ранее достигнутых на катарской площадке пониманий и является очередным шагом на пути к разблокированию конфликта на востоке ДРК. Приветствуем готовность сторон продвигать переговорный процесс, несмотря на отсутствие значимых подвижек «на земле», — сказала Захарова.

Спикер МИД подчеркнула, что Москва считает диалог с участием международных и региональных посредников единственным верным способом обеспечения прочного мира в Регионе Великих озер. По ее словам, такой подход должен привести к долгосрочному национальному примирению в ДРК.

Захарова также констатировала необходимость выполнения договоренностей о немедленном прекращении огня и восстановлении государственной власти на всей территории Конго. Российская сторона исходит из того, что эти положения отражают волю всех участников переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что при обрушении участка медного рудника на юге Демократической Республики Конго погибли 32 человека. По словам губернатора провинции Луалаба Фифи Масуки, число жертв может увеличиться, так как поисковые работы продолжаются. Ассоциация горняков сообщала о 49 погибших и десятках пропавших без вести.