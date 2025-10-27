Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:41

Режиссер «Крестного отца» из-за нехватки денег начал продавать свои вещи

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола распродает свои вещи из‑за финансовых проблем

Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Фото: Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола, снявший «Крестного отца», начал продавать свои личные вещи из-за финансовых трудностей. В интервью New York Times он объяснил, что ему необходимо раздобыть немного денег, чтобы «оставаться на плаву». Для этого он выставляет на аукцион ряд предметов, включая коллекцию дорогих часов, созданных им в сотрудничестве со швейцарской компанией F.P. Journe.

Крупные долги режиссера связаны с его последним фильмом «Мегалополис». Бюджет этой ленты превысил $100 млн (8 млрд рублей). Значительную часть средств Коппола вложил самостоятельно, продав две собственные винодельни. Однако картина не окупилась в прокате, собрав всего около $14 млн (1,1 млрд рублей).

Ранее Фрэнсис Форд Коппола сообщил о своем самочувствии после госпитализации в римскую больницу. Он пояснил, что перенес плановую операцию на сердце и сейчас чувствует себя хорошо. 86-летний режиссер уточнил, что пребывание в Риме он использовал для проведения хирургической процедуры по лечению фибрилляции предсердий. Операцию выполнил профессор Андреа Натале, который сам разработал данную методику.

