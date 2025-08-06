Режиссер «Крестного отца» вышел на связь после сообщений о госпитализации

Создатель культовых фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсис Форд Коппола вышел на связь после госпитализации в одну из больниц Рима. В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что перенес плановую операцию на сердце и сейчас чувствует себя хорошо.

Папочка (так меня называют мои дети) в порядке, — заверил оскароносный режиссер.

Коппола уточнил, что воспользовался пребыванием в Риме, чтобы пройти хирургическую процедуру лечения фибрилляции предсердий. Ее выполнил профессор Андреа Натале, который в свое время и разработал данную процедуру, добавил 86-летний режиссер.

