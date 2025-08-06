Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 15:14

Режиссер «Крестного отца» вышел на связь после сообщений о госпитализации

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола заявил, что перенес плановую операцию на сердце

Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Фото: antoniofraioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Создатель культовых фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсис Форд Коппола вышел на связь после госпитализации в одну из больниц Рима. В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что перенес плановую операцию на сердце и сейчас чувствует себя хорошо.

Папочка (так меня называют мои дети) в порядке, — заверил оскароносный режиссер.

Коппола уточнил, что воспользовался пребыванием в Риме, чтобы пройти хирургическую процедуру лечения фибрилляции предсердий. Ее выполнил профессор Андреа Натале, который в свое время и разработал данную процедуру, добавил 86-летний режиссер.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет скончался народный артист России Владимир Сафронов. Причина смерти актера не уточняется. Представители Малого театра назвали уход из жизни Сафронова печальной новостью.

До этого продюсер певца Александра Розенбаума Белла Купсина опровергла слухи о его госпитализации. Некоторые СМИ писали, что исполнителя якобы увезли в одну из московских клиник. По словам Купсиной, сейчас артист уезжает в отпуск, с ним все хорошо.

режиссеры
операции
госпитализации
Фрэнсис Форд Коппола
