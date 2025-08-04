Продюсер Розенбаума ответила на слухи о его госпитализации Продюсер Розенбаума опровергла слухи о его госпитализации

Продюсер певца Александра Розенбаума Белла Купсина в беседе с NEWS.ru опровергла слухи о его госпитализации. По ее словам, сейчас артист уезжает в отпуск.

Все в порядке. Я не знаю, что случилось и кто это сделал, но все в порядке. Александр Яковлевич уезжает в отпуск, все хорошо у него, — поделилась Купсина.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о госпитализации певца. Канал писал, что артист якобы находится в одной из клиник Москвы для лечения инфекционного заболевания.

В публикации говорилось, что накануне состояние знаменитости ухудшилось, поэтому его увезли в клинику. Канал отмечал, что музыканта положили в одно из лучших отделений «в состоянии средней степени тяжести».

Ранее стало известно, что музыкант Юрий Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за очередного приступа болей в ногах. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев. После этого музыкант опроверг эту информацию. Между тем он признался в боли в колене.