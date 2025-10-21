Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 13:16

Раскрыто, сколько россиян готовы экономить ради защиты страны

ВЦИОМ: 69% россиян согласны экономить ради защиты страны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Около 69% граждан России выразили готовность сокращать свои расходы и ограничивать потребности в интересах защиты страны, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Исследование показало, что семь из десяти респондентов ощущают личную ответственность за судьбу государства и поддерживают идею сознательного ограничения своих запросов. При этом 45% участников опроса полностью согласны с этой позицией, а еще 24% склоняются к согласию.

О несогласии с таким подходом заявили 14% опрошенных, а 10% выразили частичное несогласие. Оставшиеся 7% респондентов затруднились с ответом.

Исследование «ВЦИОМ-Спутник» было проведено 15 октября методом телефонного интервью с 1,6 тысячи россиянами старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5% при доверительной вероятности 95%.

Ранее стало известно, что большинство граждан России считает приемлемой разницу в возрасте между партнерами не более десяти лет. В телефонном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

До этого сообщалось, что более 60% граждан России отмечают усиление чувства гордости за свою страну за минувший год. Указанный показатель остается на стабильно высоком уровне на протяжении последних двух лет.

Россия
опросы
экономия
расходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет БПЛА на многоэтажку, 20 убитых, госизмена: ВСУ атакуют РФ 21 октября
Зарезавший режиссера Политика убийца попал на камеры видеонаблюдения
Российская армия перехватила умную бомбу ВСУ
Общественник рассказал, куда жаловаться при навязывании услуг в клиниках
Петербургские «каскадеры» зарабатывали миллионы на фейковых авариях
Экс-зампред ЦБ опроверг слухи о кризисе в банковском секторе
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом
«Не предавал себя»: Бурляев о личности и творчестве режиссера Михалкова
«Похоже, поехала крыша»: Зеленского высмеяли за попытки попасть в Будапешт
Судебные приставы закрыли дело Галкина по налогам
Платформу поддержки молодых независимых музыкантов запустили в России
В Госдуме поставили точку в споре, симпатичен ли Зеленский Трампу
Медики спасли жизнь годовалой девочке, на которую упал шкаф
Топ продуктов, которые нужно есть в октябре, и 9 рецептов из них
В России могут пересмотреть минимальную пенсию
Стало известно, как в России изменились цены на комнаты
Принца Эндрю решили лишить титула
Эксперты прогнозируют снижение цен на один из атрибутов Нового года
Стрелявший в Фицо писатель-пенсионер получил суровый приговор
«Моя история»: Прилепин сделал заявление об отправке на СВО
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.