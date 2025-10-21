Раскрыто, сколько россиян готовы экономить ради защиты страны

Около 69% граждан России выразили готовность сокращать свои расходы и ограничивать потребности в интересах защиты страны, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Исследование показало, что семь из десяти респондентов ощущают личную ответственность за судьбу государства и поддерживают идею сознательного ограничения своих запросов. При этом 45% участников опроса полностью согласны с этой позицией, а еще 24% склоняются к согласию.

О несогласии с таким подходом заявили 14% опрошенных, а 10% выразили частичное несогласие. Оставшиеся 7% респондентов затруднились с ответом.

Исследование «ВЦИОМ-Спутник» было проведено 15 октября методом телефонного интервью с 1,6 тысячи россиянами старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5% при доверительной вероятности 95%.

Ранее стало известно, что большинство граждан России считает приемлемой разницу в возрасте между партнерами не более десяти лет. В телефонном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

До этого сообщалось, что более 60% граждан России отмечают усиление чувства гордости за свою страну за минувший год. Указанный показатель остается на стабильно высоком уровне на протяжении последних двух лет.