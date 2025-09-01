ВЦИОМ раскрыл число гордящихся страной россиян

Более 60% граждан России отмечают усиление чувства гордости за свою страну за минувший год, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. Указанный показатель остается на стабильно высоком уровне на протяжении последних двух лет.

Шесть из десяти россиян говорят, что в последний год стали гордиться своей страной больше, и показатель устойчиво высок на протяжении замеров с 2023 г. <…> Гордость за Россию многогранна, она складывается из разных пластов. Чаще всего наши сограждане гордятся достижениями и богатством страны, считая Россию великой, сильной державой, с мощной армией, большой территорией, природными ресурсами, — сказано в исследовании.

Согласно опубликованным результатам, рост патриотических настроений связан с ключевыми достижениями государства за последние 10–15 лет. В их числе эксперты выделяют развитие производств и импортозамещение, успехи в научной и медицинской сферах, а также усиление оборонного потенциала и инфраструктуры.

Поводами для особой гордости у респондентов стали масштабные проекты и события, такие как Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу и возведение Крымского моста. Также значимым фактором для многих граждан послужило присоединение новых территорий и поддержка Донбасса. Опрос был проведен 26 мая 2025 года, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Ранее ВЦИОМ по итогам опроса сообщал, что большинство россиян (61%) считают русских таким же народом, как и все другие, а не «совершенно особым народом». Обратной точки зрения придерживаются 39% опрошенных, причем наибольшую поддержку она находит среди людей старше 45 лет.