День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 11:59

ВЦИОМ раскрыл число гордящихся страной россиян

ВЦИОМ: 61% граждан стали больше гордиться Россией за последний год

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Более 60% граждан России отмечают усиление чувства гордости за свою страну за минувший год, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. Указанный показатель остается на стабильно высоком уровне на протяжении последних двух лет.

Шесть из десяти россиян говорят, что в последний год стали гордиться своей страной больше, и показатель устойчиво высок на протяжении замеров с 2023 г. <…> Гордость за Россию многогранна, она складывается из разных пластов. Чаще всего наши сограждане гордятся достижениями и богатством страны, считая Россию великой, сильной державой, с мощной армией, большой территорией, природными ресурсами, — сказано в исследовании.

Согласно опубликованным результатам, рост патриотических настроений связан с ключевыми достижениями государства за последние 10–15 лет. В их числе эксперты выделяют развитие производств и импортозамещение, успехи в научной и медицинской сферах, а также усиление оборонного потенциала и инфраструктуры.

Поводами для особой гордости у респондентов стали масштабные проекты и события, такие как Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу и возведение Крымского моста. Также значимым фактором для многих граждан послужило присоединение новых территорий и поддержка Донбасса. Опрос был проведен 26 мая 2025 года, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Ранее ВЦИОМ по итогам опроса сообщал, что большинство россиян (61%) считают русских таким же народом, как и все другие, а не «совершенно особым народом». Обратной точки зрения придерживаются 39% опрошенных, причем наибольшую поддержку она находит среди людей старше 45 лет.

Россия
ВЦИОМ
россияне
гордость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Недочеловек-Паук: уральский маньяк признался в убийстве пенсионерки
Компания Розенбаума выкупит часть здания Думы в Санкт-Петербурге
Мужчина подрался с сыном и узнал, что дети рождены не от него
Россиянам назвали главный фактор, влияющий на долголетие
Появились детали атаки на российское консульство в Сиднее
Гости музыкального фестиваля в Москве получили необычный подарок
В Приморском крае пошел ко дну прогулочный катер
СБУ не смогла подтвердить российский след в громком убийстве
«Многополярность наступила»: профессор о фото Путина с главами стран ШОС
Франции предрекли мятежи и бунты из-за политики Макрона
Эрдоган дал оценку отношениям с Москвой
В КНДР представили фильм о подвигах корейских солдатов в Курской области
Украинец Забарный впервые рассказал об отношениях с Сафоновым в «ПСЖ»
Эксперты раскрыли причину отказа от четырехдневки в России
Президент России оценил интерес к «Интервидению»
Подросток получил огнестрельное ранение на спортплощадке
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ
Печник едва не подорвался в доме советского генерала авиации
Названа главная причина резкого обрушения рейтинга Макрона
Юрист ответил, будут ли штрафовать россиян за будки для бездомных собак
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.