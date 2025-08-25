Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Опрос показал, сколько россиян считают себя «совершенно особым народом»

ВЦИОМ: 61% россиян считают себя обычным народом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (61%) считают, что русские являются таким же народом, как и все другие, а не «совершенно особым народом», передает Аналитический центр ВЦИОМ по итогам опроса. Обратной точки зрения придерживаются 39% опрошенных, причем наибольшую поддержку она находит среди людей старше 45 лет, передают «Ведомости».

Среди молодежи 18–24 лет только 23% считают русских особенным народом. За последние 25 лет значительно уменьшилась доля тех, кто считает судьбу русских тяжелее, чем у других народов: с 71% в 2000 году до 32% в 2025 году. Эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Мария Григорьева пояснила, что Россия в последние годы прошла путь переосмысления себя как части мирового пространства и определилась в самоидентичности.

Ощущение жертвы, неполноценности и сравнение себя с другими странами в ущерб себе постепенно уступили место более позитивным установкам, — отметила аналитик.

До этого пресс-служба ВЦИОМа сообщила, что абсолютное большинство россиян (80%) считают Россию великой страной, которую можно понять, лишь веря в ее особое предназначение. Также 55% опрошенных считают РФ самой развитой или одной из топ-10 развитых стран мира.

Кроме того, оказалось, что президенту России Владимиру Путину доверяют 80% опрошенных россиян, как следует из исследования ФОМ. Положительно оценивают его работу 82% респондентов. Работу правительства России считают хорошей 58% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 23% респондентов.

