Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему Путин заявил, что помощь ближнему у всех народов России в крови

Помощь ближнему и поддержка нуждающихся у всех народов России в крови, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения Международной премии «Мы вместе», передает корреспондент NEWS.ru. Глава государства напомнил, что движение возникло пять лет назад, когда мир боролся с COVID-19. Тогда люди начали организовываться для помощи тем, кто в этом особенно нуждался.

Не жалея себя, некоторые из них в этой борьбе за людей отдали свои собственные жизни. Они сами ушли из жизни, спасая других, — подчеркнул президент.

Этот пример лидер назвал очень ярким и показательным для России и ее народов. По словам Путина, у друзей и соратников движения «Мы вместе» это хорошо получается. Президент также поблагодарил волонтеров, отметив, что у них неслучайно много последователей и сторонников в других странах. Всех их, указал Путин, объединяет доброе сердце.

Ранее президент наградил главного волонтера 2025 года. Почетную статуэтку на полях форума «Мы вместе» получила Анна Плужникова. Именно она помогала бороться с загрязнением побережья Черного моря нефтепродуктами в Анапе.