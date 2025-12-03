Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 16:28

Путин наградил главного волонтера 2025 года

Путин вручил статуэтку «Волонтер года — 2025» Анне Плужниковой

Владимир Путин с победительницей в номинации «Волонтёр года — 2025» Анной Плужниковой, участницей миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе Владимир Путин с победительницей в номинации «Волонтёр года — 2025» Анной Плужниковой, участницей миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе Фото: kremlin.ru/Александр Щербак, ТАСС
Президент России Владимир Путин вручил статуэтку «Волонтер года — 2025» Анне Плужниковой, которая помогала бороться с загрязнением побережья Черного моря нефтепродуктами в Анапе, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония награждения состоялась в рамках международного форума «Мы вместе», который проходит в Москве.

Честно говоря, мне кажется, что мой вклад лично довольно небольшой. То есть я как будто бы готовила еду, заботилась о тех, кто там чистит пляжи. Но на самом деле как раз из-за того, что каждый делал свой небольшой вклад, в итоге мы сделали очень большое дело, — рассказала после церемонии Анна.

Форум посвящен вопросам волонтерства, благотворительной деятельности и социального партнерства. В текущем году его мероприятия собрали примерно 20 тыс. участников из всех российских регионов и 47 иностранных государств.

Ранее Путин заявил, что все волонтеры из разных стран объединены общим желанием оказывать помощь людям. Он призвал добровольцев в зоне специальной военной операции быть аккуратными и соблюдать правила безопасности.

