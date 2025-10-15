Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 04:02

Россияне назвали допустимую разницу в возрасте для отношений

ВЦИОМ: россияне считают допустимой разницу до 10 лет в возрасте партнера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большинство граждан России считает приемлемой разницу в возрасте между партнерами не более десяти лет, сообщили сайте аналитического центра ВЦИОМ. В телефонном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Треть опрошенных заявила, что максимально допустимая разница в возрасте между мужчиной и женщиной — до пяти лет. Еще треть опрошенных (33%) назвала максимально допустимой разницу до 10 лет. Мнения о том, что возраст не имеет значения, придерживается пятая часть опрошенных (20%). Разницу в возрасте в 15 лет назвали допустимой 7% опрошенных, а еще больший разрыв одобрили 3%.

Исследование выявило гендерные различия в восприятии возрастной разницы: женщины показывают большую строгость в установлении возрастных рамок, а мужчины проявляют более высокий уровень толерантности. Социологи отмечают, что традиционные представления продолжают влиять на общественное мнение — ситуации, когда мужчина старше женщины, воспринимаются значительно проще.

Ранее стало известно, что более 60% граждан России отмечают усиление чувства гордости за свою страну за минувший год. Указанный показатель остается на стабильно высоком уровне на протяжении последних двух лет.

