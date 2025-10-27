Развод с Рудневой, проблемы с весом, дочь: куда пропал актер Павел Сердюк

Актер Павел Сердюк в последнее время пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Чем он сейчас занимается, что известно о его личной жизни?

Чем известен Сердюк

Павел Сердюк родился 27 июня 1990 года в Москве. Окончил ГИТИС.

Известность он получил благодаря роли Дениса Шаталина в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», в котором снимался вместе с Сергеем Жигуновым, Анастасией Заворотнюк, Ольгой Прокофьевой, Борисом Смолкиным и Екатериной Дубакиной.

Также артист снимался в лентах «Ночь в стиле детства», «Похищение воробья», «Ранетки», «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы», «Сыщик Самоваров», «Рука» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент восемь работ.

Что известно о личной жизни Сердюка

С 2012 по 2015 год Павел Сердюк был женат на солистке «Ранеток» Анне Рудневой. В браке родилась дочь София.

Руднева заявляла, что развод произошел из-за измен со стороны мужа.

«В 22 года я родила Соню и уехала к маме, так как выяснилось, что Паша изменял и был в отношениях с еще одной барышней. Та, кстати, обещала при встрече облить меня кислотой и высылала мне мои неудачные фотки с подписями „посмотри на себя“», — утверждала артистка.

Стресс сказался на внешности Сердюка: на момент брака он поправился до 100 кг, а после развода вес упал до 70 кг.

«Волосы вот выпадают, наверное, в связи с каким-то сбоем. У папы тоже нет волос. Я больше в папину породу. Получается, волосы выпали бы и так, но это случилось бы не в 22», — рассуждал Сердюк.

Сейчас артист не хочет рассказывать о своей избраннице.

«У меня есть девушка, но я не хочу рассказывать о личной жизни, на то она и личная. Характер у меня довольно сложный, своеобразное мировоззрение. Со мной очень тяжело жить. Я все вижу наперед, а это грустно. Однако всем кажется, что я теплый», — делился он.

Павел Сердюк с дочкой Фото: vk.com/nathanwilliamss

Чем сейчас занимается Сердюк

Павел Сердюк последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышла картина «Гараж» с его участием.

В 2022 году он признавался, что иногда сидит без денег, однако не переживает из-за этого. На вопрос о том, чем ему нравится заниматься, он отвечал, что в основном ничем.

«С машинами мне нравится. Но в связи с такой ситуацией в стране, в связи с тем, что происходит в мире, я ничем не занимаюсь и пока не очень могу понять, что дальше делать. Пока я выезжаю на каких-то активах, которые накопились», — рассказывал артист.

