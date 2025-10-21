Заворотнюк, жизнь в США, бездетность: куда пропала Екатерина Дубакина

Актриса и театральный режиссер Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила об Анастасии Заворотнюк и Крыме?

Что известно о карьере и личной жизни Дубакиной

Екатерина Дубакина родилась 2 ноября 1989 года в Севастополе. Окончила отделение режиссуры в Российской академии театрального искусства.

Дубакина прославилась благодаря роли Маши Шаталиной в сериале «Моя прекрасная няня». При этом она заявляла, что жалеет об участии в проекте.

«Я попала в сериал, когда мне было 14 лет, а в это время надо сидеть за партой, а не сталкиваться со взрослым миром. Это было тяжело, я не была готова к этому. Я не могу связывать этот период со своей профессиональной деятельностью, моя профессиональная деятельность началась уже после института. А что это было? Просто так получилось, что девочка-подросток снялась в кино. Хотела бы, чтобы это произошло? В сослагательном наклонении уже не умеет смысла говорить, но я бы предпочла, чтобы этого не было», — говорила актриса.

Также она снималась в проектах «Одинокое небо», «ЖАRА», «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы», «Немного не в себе», «Светофор», «Тартюф», «Берега», «Красивая жизнь», «Метод», «Самогонщицы», «Провинциальный детектив», «Только по любви» и других. Всего в ее фильмографии более 20 работ.

Екатерина Дубакина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В 2021 году артистка ушла из театра на Малой Бронной, где проработала 13 лет. Это произошло после того, как художественным руководителем учреждения стал режиссер Константин Богомолов.

«Еще до того как пришел Богомолов, 60% моих спектаклей уже ушли по разным причинам. Так что театр освободился от надобности во мне. Когда пришел новый худрук, то он предложил молодежи перейти на контракт, и я перешла, так как очень хотела сделать спектакль. Но уже тогда я понимала, что через год меня тут не будет, поскольку контракт это такая вещь — он заканчивается. При этом у меня нет никаких обид. Неправильно думать, что если ты попал в театр, то будешь там вечно. Театр — это лицо того человека, который во главе его. Так всегда и везде: приходит новый руководитель и строит свою Вселенную. И это нормально», — объясняла она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

С 2018 года Дубакина активно занимается режиссурой. В 2021 году она создала независимый театр ТДМ.

В 2020 году Дубакина призналась, что состоит в браке с режиссером Евгением Семеновым. Детей у супругов нет.

Что Дубакина говорила о Заворотнюк

Екатерина Дубакина снималась вместе с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». Она рассказала, что не созванивалась с коллегой в тот период, когда она боролась с болезнью.

«Еще когда мы тогда работали, то между нами была дистанция. У меня даже не было ее номера телефона», — делилась Дубакина.

По ее словам, Заворотнюк никогда не ощущала себя звездой.

«Поскольку она получила свой успех не сразу, то она знала ему цену. У нее была очень большая нагрузка, так как все снималось быстро, в ритме, практически без выходных. Но она понимала это все и была благодарна за эту возможность. Она никогда не считала, что Земля крутится вокруг нее, у нее никогда не было нерабочего настроения. Она аккумулировала все свое внимание на то, чтобы хорошо работать. А еще она была очень отзывчивой и никогда не ощущала себя звездой», — вспоминала актриса.

Почему Дубакина не ездит в Крым

Екатерина Дубакина родилась в Севастополе, но не жила там.

«Я родилась в Севастополе, но мама и папа жили в Москве. А бабушка с дедушкой были в Севастополе, но я не росла там. Я не сильно знаю город, знаю его с туристической точки зрения. Поэтому у меня нет ощущения ностальгии», — отмечала она.

Раньше артистка часто ездила в Крым, и из-за этого ей закрыли въезд на Украину. При этом она призналась, что не была там уже шесть лет, поскольку «пока у нее нет желания и возможности».

Крым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему Дубакина уезжала в США

Екатерина Дубакина заявляла, что никогда не задумывалась об эмиграции, несмотря на то, что многие ее коллеги покинули Россию в 2022 году — после начала спецоперации.

«Мыслей об эмиграции никогда не было, потому что я очень сильно принадлежу российской культуре. Я абсолютно русский человек, я человек этой страны, человек этой культуры и этого менталитета. А еще я очень театральный человек, а такого театрального ландшафта, как в России, нет нигде», — комментировала артистка.

При этом на протяжении двух месяцев Дубакина жила в США, где обучалась актерскому мастерству.

«Некоторые мифы развеялись, когда я оказалась там. Я не понимала: а где весь блеск, одноэтажные дома? На деле все было гораздо проще, чем я себе представляла», — уточнила она.

Чем сейчас занимается Дубакина

Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Женщины», «Тайна строгого шкафа» и «Прощай, конферансье».

В скором времени также должен выйти сериал «Затмение» с ее участием.

Свое мнение о проведении спецоперации актриса не высказывала.

