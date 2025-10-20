Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:30

«Дневник доктора Зайцевой», ипотека, Латвия: как живет актриса Яна Крайнова

Яна Крайнова Яна Крайнова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Яна Крайнова прославилась благодаря съемкам в сериале «Дневник доктора Зайцевой». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Крайнова

Яна Крайнова родилась 28 сентября 1986 года в Юрмале, посещала рижскую театральную студию. После окончания школы переехала в Москву, окончила ВГИК. В 2013 году прошла курс актерского мастерства в Лос-Анджелесе у голливудского коуча Иваны Чаббак.

«Я абсолютно считаю себя латвийской актрисой — я родилась в Юрмале, я свободно говорю на латышском языке, все мое становление происходило в Латвии. И, знаете, это все еще модно в России — быть прибалтийской актрисой, я этим пользуюсь», — признавалась она.

Актриса дебютировала в кино в 2007 году в фильме «Исчезнувшая империя». Наибольшую известность ей принесла роль Александры Зайцевой в сериале «Дневник доктора Зайцевой», ради которой Крайнова поправилась почти на 10 кг.

«Мне нужно было наесть семь килограммов. Кошмар! Но это же первая главная роль в моей жизни, поэтому согласилась. Стала есть пюре с солеными огурцами, пасту, торты», — делилась она.

Также Крайнова снималась в лентах «Интерны», «Долгая дорога домой», «Улетный экипаж», «Гадалка», «Ищейка», «Бедный олигарх», «Минуты тишины» и других. На настоящий момент в ее фильмографии более 40 работ.

Яна Крайнова Яна Крайнова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Крайновой

Яна Крайнова не замужем. По словам актрисы, у нее было несколько отношений на расстоянии, что становилось причиной расставания с партнером.

«В моей жизни было два знаковых длительных романа на расстоянии — в разных городах и даже странах… Конечно, гипотетически все возможно. Вопрос в том, во что дальше это все разовьется. На длительные отношения на расстоянии я уже не соглашусь, у меня другие приоритеты и цели», — признавалась она.

Сейчас Крайнова состоит в отношениях с мужчиной, который не имеет отношения к актерской среде. Подробности личной жизни она не раскрывает.

Чем сейчас занимается Крайнова

Яна Крайнова в 39 лет продолжает творческую деятельность. В 2025 году с актрисой вышли телесериалы «Волкодав» и «Казанова. В бегах», также она снимается в лентах «Ростов-2» и «Теория большой лжи».

В прошлом году актриса приобрела квартиру в Москве площадью 32 кв. м. По ее словам, ей удалось приобрести студию по льготной ипотеке под 8% за несколько дней до закрытия соответствующей программы.

Также у Крайновой есть квартира в Латвии, которую она приобрела для своей мамы на гонорар со съемок в сериале «Дневник доктора Зайцевой».

