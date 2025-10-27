Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 09:26

В России стало меньше новых брендов одежды

Количество новых брендов одежды в России сократилось на 37%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Количество новых российских и международных брендов одежды, вышедших на рынок за первые девять месяцев 2025 года, сократилось на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсант». Согласно прогнозам аналитиков, общее число новых марок по итогам всего года может уменьшиться вдвое.

Консалтинговая компания CMWP зафиксировала выход на рынок лишь 27 новых розничных брендов, что на 35,7% меньше показателя предыдущего года. Ожидается, что по результатам 2025 года будут зарегистрированы всего 42 новые марки, что в два раза ниже прошлогоднего уровня. Компания Nikoliers прогнозирует появление 51 бренда, включая 21 иностранный и 30 российских, что означает снижение на 25% и 9,1% соответственно.

Совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева отмечает, что основными причинами замедления темпов вывода новых брендов стали снижение покупательной способности населения и ограниченная доступность кредитов. Согласно данным «Сбериндекса», реальные потребительские расходы в период с 13 по 19 октября снизились на 1,3% в годовом исчислении. Также прогнозируется уменьшение посещаемости торговых центров в России на 3% в текущем году.

Ранее сообщалось, что американская компания Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., приостановившая работу в России весной 2022 года, зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности товарный знак Victoria’s Secret. Исключительные права на использование бренда закреплены за компанией до марта 2035 года. Процедура позволяет применять торговую марку Victoria’s Secret для производства и реализации женского нижнего белья, купальных костюмов, чулочно-носочных изделий, платьев, парфюмерной продукции, а также косметики и средств личной гигиены.

