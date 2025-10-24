Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 06:20

Россиянам объяснили, стоит ли делать ремонт в ипотечной квартире

Бизнесмен Васильев: досрочное погашение лучше ремонта в ипотечной квартире

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Досрочное погашение ипотеки в современных условиях является более выгодной стратегией, чем вложение средств в ремонт для последующей сдачи жилья в аренду, заявил NEWS.ru строительный эксперт и основатель компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, существенная разница в текущих процентных ставках по кредитам кардинально меняет расчеты окупаемости таких инвестиций.

Если говорить языком цифр, то при старых ставках досрочное погашение и ремонт почти равны по выгоде, но ремонт имеет смысл только при действительно ощутимом росте арендного дохода. Представим, что в 2017 году человек взял ипотеку на 6 млн рублей под 10,5% годовых на 20 лет. К 2025 году долг сократился до 4,9 млн рублей. Ежемесячный платеж — 60 тыс. рублей. На руках у владельца — 1,5 млн рублей. Можно сделать ремонт и сдать квартиру дороже, а можно внести эти деньги в банк и сократить долг. Если направить их на досрочное погашение, сумма процентов, которые он больше не заплатит, составит примерно 2,4 млн рублей за весь срок. Кроме того, если оставить платеж прежним, срок кредита сократится почти на пять лет, — пояснил Васильев.

Эксперт также привел сравнения с вариантом вложения средств в ремонт. Он отметил, что при бюджете в 1,5 млн рублей сделать его в однокомнатной квартире вполне реально. По словам бизнесмена, после такого ремонта арендная плата в Москве может вырасти на 15–20%, что принесет дополнительно 10–14 тыс. рублей в месяц.

Рассмотрим вариант с ремонтом. Допустим, владелец решает вложить 1,5 млн рублей в новую сантехнику, полы, кухню и бытовую технику. Такая сумма для однокомнатной квартиры — вполне реальный бюджет, если не гнаться за дизайнерскими решениями. Средняя аренда подобной квартиры в Москве сейчас около 70 тысяч рублей в месяц. После ремонта цена может вырасти примерно на 15–20%, то есть приносить дополнительно 10–14 тысяч рублей ежемесячно. Получается, что вложения окупятся только более чем через семь лет, если не считать простоев между арендаторами и налога в 4% при сдаче по самозанятости, — резюмировал Васильев.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что продажа ипотечной недвижимости возможна исключительно при наличии согласия банка. По его словам, данные ограничения вытекают из положений закона об ипотеке и норм, касающихся залоговых обязательств.

ипотеки
ремонты
квартиры
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
