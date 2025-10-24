Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 октября

В ночь на пятницу, 24 октября, Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Ростовской сообщил о серии взрывов, прогремевших в Таганроге, Каменск-Шахтинском и в Чертковском районе. По предварительным данным канала, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Очевидцы рассказали SHOT, что видели и слышали примерно пять — семь взрывов над городами в регионе. Канал со слов местных жителей информировал о ярких вспышках в небе, гуле моторов беспилотников и сработавшей от громких звуков сигнализации машин.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате массированных атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ серьезно пострадал боец самообороны. Удары привели к многочисленным разрушениям, добавил политик.

«В поселке Малиновка Белгородского района в результате атаки дрона тяжело ранен боец самообороны», — говорится в сообщении.

Мужчина был доставлен в больницу со множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки. Кроме этого, удары беспилотников по Белгороду повредили частный дом и 13 автомобилей.

Разрушения жилого фонда, коммерческих зданий и транспорта затронули Белгородский, Шебекинский, Грайворонский, Валуйский, Борисовский и Волоконовский районы, проинформировал Гладков. В ряде населенных пунктов аварийные бригады приступили к ликвидации последствий атак. Однако в некоторых местах, как в хуторе Леоновка, для начала работ требуется согласование с Министерством обороны.

Кроме того, в ночь на пятницу в нескольких регионах России была объявлена опасность атаки БПЛА. В частности, система предупреждения атак приведена в действие в Ивановской, Брянской и Тульской областях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже.

По данным Воробьева, пять человек получили травмы, один из них — ребенок. Четверо пострадавших срочно госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны. По информации ведомства, воздушной атаке подверглись 11 регионов страны.

Средства противовоздушной обороны уничтожили 56 БПЛА над Белгородской областью, 22 — над Брянской, 21 — над Воронежской. Еще 14 дронов были сбиты над Рязанской областью, 13 — над Ростовской, четыре — над Крымом.

По два беспилотника ПВО уничтожили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями. Еще один БПЛА сбили на подлете к Курской области, уточнили в министерстве.

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область, применив более 120 беспилотников, и выпустили свыше 15 боеприпасов, сообщили в региональном оперштабе. 19 дронов были замечены в Валуйском муниципальном округе, 12 из них были уничтожены.

Противник выпустил 20 БПЛА по Белгородскому району. В результате атаки на поселок Октябрьский получили повреждения 11 квартир и частный дом, уточнили в оперштабе. В Борисовском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на объект инфраструктуры.

В Пензенской области был введен план «Ковер», который отменили около восьми часов утра. Губернатор региона Олег Мельниченко объявил в ночь на 23 октября о режиме беспилотной опасности. Местные жители столкнулись с частичным ограничением интернета. Впоследствии режим беспилотной опасности был отменен.

Около 11 часов утра мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили летевший на столицу беспилотник ВСУ. По данным Telegram-каналов, дрон уничтожили над Бронницами. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В Луганске при взрыве заминированной музыкальной колонки пострадали два человека, сообщают местные СМИ. Отмечается, что один из пострадавших пнул ее ногой, после чего она сдетонировала. Из колонки, по информации журналистов, играла песня украинской группы «Океан Эльзы».

«Мужчина с травматической ампутацией нижней конечности бригадой скорой помощи доставлен в республиканскую клиническую больницу. Еще одна пострадавшая — женщина. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Раненые в операционной», — сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.

