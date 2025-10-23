Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 08:47

В Пензенской области отменили план «Ковер»

МЧС: в Пензенской области сняли все ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

План «Ковер» в Пензенской области отменили, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По информации ведомства, все ограничения на полеты гражданских воздушных судов теперь сняты.

План «Ковер» отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят, — говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе отменили режим «Беспилотной опасности», из-за которого местные жители столкнулись с частичным ограничением интернета. О его введении информировал пензенский губернатор Олег Мельниченко в 3:54 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области.

До этого стало известно, что в ночное время над Рязанью и Скопином произошла серия взрывов, предположительно, связанных с работой систем ПВО. Согласно информации источника, было слышно и видно около 10 мощных хлопков и ярких вспышек в небе.

Пензенская область
МЧС
регионы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одно российское ведомство подверглось мощной DDoS-атаке
Россиянам рассказали, в каких случаях выплату пенсии могут приостановить
Российский баскетболист установил рекорд в НБА
Производитель популярной туалетной бумаги сменил владельца в России
Россиянам рассказали, сколько денег можно вернуть при строительстве дома
Идеальный кетозавтрак: сырники на кокосовой муке
В России предложили налоговую революцию для ПВЗ
В Пензенской области отменили план «Ковер»
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Копейске пообещали помочь
Новый смеситель для кухни: что проверить перед установкой
«Через три-четыре года»: во Франции призвали готовиться к конфликту с РФ
Число отравившихся в Улан-Удэ приблизилось к 160
«Чтобы никто не лез»: Мадуро раскрыл гарантию неприступности Венесуэлы
Чудо корейской кухни! Самый вкусный салат из обычной морковки
Российского чиновника обвинили в хищении десятков миллионов рублей
В Копейске выросло число жертв взрыва на заводе
В США заявили о готовности к диалогу с Россией несмотря на отмену саммита
В Госдуме назвали Трампу альтернативу Будапешту для встречи с Путиным
Новая тактика «охоты» и просчет в Запорожье: новости СВО к утру 23 октября
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.