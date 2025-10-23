В Пензенской области отменили план «Ковер» МЧС: в Пензенской области сняли все ограничения на полеты

План «Ковер» в Пензенской области отменили, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По информации ведомства, все ограничения на полеты гражданских воздушных судов теперь сняты.

План «Ковер» отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят, — говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе отменили режим «Беспилотной опасности», из-за которого местные жители столкнулись с частичным ограничением интернета. О его введении информировал пензенский губернатор Олег Мельниченко в 3:54 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области.

До этого стало известно, что в ночное время над Рязанью и Скопином произошла серия взрывов, предположительно, связанных с работой систем ПВО. Согласно информации источника, было слышно и видно около 10 мощных хлопков и ярких вспышек в небе.