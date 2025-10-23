ВСУ попытались атаковать Москву

Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник ВСУ, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА.

Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, — написал Собянин.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Домодедово и Жуковский временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Он отметил, что меры введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что энергетический объект получил незначительные повреждения от обломков беспилотного летательного аппарата при отражении атаки на регион. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, перебоев в энергоснабжении не допущено.

В Минобороны РФ ранее проинформировали, что силы ПВО в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области.