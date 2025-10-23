В двух российских аэропортах ввели ограничения

В двух российских аэропортах ввели ограничения Росавиация: введены ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский

В аэропортах Домодедово и Жуковский временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, данные меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее в аэропорту Ярославля были введены ограничения на прием и выпуск для воздушных судов. Соответствующее решение также было принято в целях обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Геленджика временно приостановили прием и отправку авиарейсов для соблюдения норм безопасности полетов. Воздушная гавань Геленджика уже закрывалась в ночное время 21 октября.

В воскресенье, 19 октября, нижнегородский аэропорт Стригино временно перестал принимать и выпускать самолеты. По данным Росавиации, аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Ульяновска (Баратаевка).