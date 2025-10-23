Над российским городом закрыли небо Росавиация: в Ярославле были введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ярославля были введены ограничения на взлет и посадку для воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Данное решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил Артем Кореняко.

Ранее аэропорт Геленджика временно приостановил прием и отправку авиарейсов в среду, 22 октября. Ограничительные меры были введены для соблюдения норм безопасности полетов. Воздушная гавань Геленджика уже закрывалась в ночное время 21 октября. Как тогда уточнял представитель Росавиации, эти меры также были связаны с обеспечением безопасности.

До этого российские авиакомпании предложили изменить маршрутную сеть полетов в южных регионах страны. Перевозчики надеются на ослабление действующих ограничений и подготовили конкретные предложения по увеличению объемов пассажирских перевозок. По оценкам экспертов, оптимизация южных авиамаршрутов вместе с возобновлением работы хотя бы одного аэропорта в этом регионе может обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток до 7 млн человек.