22 октября 2025 в 10:04

Аэропорт временно закрылся в туристическом городе

Аэропорт Геленджика временно приостановил работу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В среду, 22 октября, аэропорт Геленджика временно перестал принимать и отправлять самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничение связано с обеспечением норм безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Воздушная гавань Геленджика также временно закрывалась ночью 21 октября. Представитель Росавиации Артем Кореняко тогда пояснял, что меры тоже связаны с безопасностью.

До этого российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. Спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек.

Кроме того, сообщалось, что за девять дней с момента возобновления работы международный аэропорт Краснодара обслужил свыше 10 тыс. пассажиров. Ежедневно авиационное расписание пополняется новыми рейсами и направлениями.

