Международный аэропорт Краснодара обслужил более 10 тысяч пассажиров за девять дней после того, как его работа была возобновлена, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Там подчеркнули, что каждый день в расписании появляются новые рейсы и новые направления.
Мы посчитали и поняли, что сегодня, буквально за девять дней работы, преодолели планку в 10 000 пассажиров после возобновления полетов, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что впервые с 2022 года самолет совершил рейс из Санкт-Петербурга в Краснодар. Перелет выполнила авиакомпания «Аэрофлот». В пресс-службе аэропорта отметили, что ежедневно по утрам «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Краснодар. Позднее из Пулково в Пашковский будут летать самолеты «Победы» и Smartavia.
Аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября. Как уточняли в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Ожидается, что в дальнейшем число рейсов увеличат с трех до пяти в день.