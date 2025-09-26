Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:32

Аэропорт Краснодара обслужил более 10 тысяч пассажиров за девять дней

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Международный аэропорт Краснодара обслужил более 10 тысяч пассажиров за девять дней после того, как его работа была возобновлена, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Там подчеркнули, что каждый день в расписании появляются новые рейсы и новые направления.

Мы посчитали и поняли, что сегодня, буквально за девять дней работы, преодолели планку в 10 000 пассажиров после возобновления полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что впервые с 2022 года самолет совершил рейс из Санкт-Петербурга в Краснодар. Перелет выполнила авиакомпания «Аэрофлот». В пресс-службе аэропорта отметили, что ежедневно по утрам «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Краснодар. Позднее из Пулково в Пашковский будут летать самолеты «Победы» и Smartavia.

Аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября. Как уточняли в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Ожидается, что в дальнейшем число рейсов увеличат с трех до пяти в день.

Россия
Краснодар
аэропорты
полеты
пассажиры
