Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 11:46

В Краснодаре впервые с 2022 года приземлился самолет из Санкт-Петербурга

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Впервые с 2022 года самолет совершил рейс из Санкт-Петербурга в Краснодар, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, в своем Telegram-канале. Перелет выполнила авиакомпания «Аэрофлот».

Из Пулково выполнен первый рейс в Краснодар после открытия аэропорта Пашковский, — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта отметили, что ежедневно по утрам «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Краснодар. Позднее из Пулково в Пашковский будут летать самолеты «Победы» и Smartavia.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines объявил о старте полетов в Краснодар после отмены ограничений на авиасообщение. Рейсы планируется запустить с 2 октября.

11 сентября аэропорт Краснодара возобновил работу. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Ожидается, что в дальнейшем число рейсов увеличат с трех до пяти в день.

Россия
Санкт-Петербург
Краснодар
аэропорты
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.