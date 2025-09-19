В Краснодаре впервые с 2022 года приземлился самолет из Санкт-Петербурга

Впервые с 2022 года самолет совершил рейс из Санкт-Петербурга в Краснодар, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, в своем Telegram-канале. Перелет выполнила авиакомпания «Аэрофлот».

Из Пулково выполнен первый рейс в Краснодар после открытия аэропорта Пашковский, — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта отметили, что ежедневно по утрам «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Краснодар. Позднее из Пулково в Пашковский будут летать самолеты «Победы» и Smartavia.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines объявил о старте полетов в Краснодар после отмены ограничений на авиасообщение. Рейсы планируется запустить с 2 октября.

11 сентября аэропорт Краснодара возобновил работу. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Ожидается, что в дальнейшем число рейсов увеличат с трех до пяти в день.