Турецкая авиакомпания начнет выполнять рейсы в Краснодар

Турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines объявил о старте полетов в Краснодар после отмены ограничений на авиасообщение, передает Ассоциация туроператоров России. Уточняется, что рейсы планируется запустить со 2 октября.

Рейсы Southwind Airlines из Краснодара в Анталью будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Перелеты доступны в рамках пакетных туров, также билеты можно будет купить отдельно, — сказано в заявлении компании.

В АТОР отметили, что оценивать спрос преждевременно, поскольку продажи билетов и туров только начались. При этом эксперты отмечают повышенное внимание к новому направлению как со стороны турфирм, так и со стороны конечных потребителей.

На прошлой неделе, 11 сентября, аэропорт Краснодара возобновил работу. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени. В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс из столицы. Ожидается, что за сутки будет выполняться до трех рейсов. В дальнейшем их количество увеличат до пяти в день.