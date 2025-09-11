«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Краснодар

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс Москва — Краснодар, в котором возобновил работу закрытый с 2022 года аэропорт, сообщила пресс-служба авиакомпании. Первый вылет запланирован на 17 сентября из Шереметьево. Ожидается, что в день будут выполняться 1–3 рейса, в будущем их количество увеличат до пяти в день.

Теперь вы легко сможете погулять по знаменитому парку «Краснодар», отправиться на Черноморское побережье и заново влюбиться в юг, — сказано в сообщении.

С 19 сентября откроются рейсы из Санкт-Петербурга, а с 27–28 сентября — из Красноярска, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Новосибирска. В ближайшие дни откроется продажа на международные рейсы из Краснодара. К концу сентября «Аэрофлот» рассчитывает восстановить полеты в Ереван, Стамбул и Дубай.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что после Геленджика могут возобновить работу закрытые аэропорты других городов России. Тогда глава ведомства не уточнил, какие воздушные гавани откроют в ближайшее время.

До этого представители пресс-службы «Аэрофлота» сообщили о начале регулярных рейсов в Геленджик с 18 июля. По их словам, в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан.